Юрист объяснил, почему суды встают на сторону Долиной

Утром 27 ноября Второй кассационный суд не удовлетворил жалобу покупательницы недвижимости Полины Лурье и подтвердил право собственности певицы Ларисы Долиной на квартиру в Хамовниках. В разговоре с «Вечерней Москвой» юрист Дмитрий Кваша объяснил, почему в таких ситуациях суды встают на сторону бывшего владельца недвижимости.

По словам специалиста, при вынесении решения российские суды опираются на общую судебную практику, поэтому подобные дела обычно решают в пользу тех, кто продал недвижимость.

— Дело Ларисы Долиной стало резонансным и обсуждаемым, поэтому суды, которые столкнулись с подобными обращениями, вынуждены принимать сторону продавца. Они понимают, что отстаивают несправедливость, а добросовестные покупатели теряют деньги и квартиры, но аналогичная практика по предыдущим делам не дает им возможности вынести другое решение. Поэтому, чтобы снять с себя дальнейшую ответственность, они идут по принципу дела Ларисы Долиной, чтобы в случае апелляции или кассации всегда можно было сослаться на похожее дело и решение, — пояснил эксперт.

Причем в таких ситуациях нет никаких гарантий того, что даже обращение в Верховный суд может изменить ход дела.

— Даже если действительно пострадавшая сторона обратится в высшие инстанции, никто не гарантирует, что дело будет пересмотрено в ее пользу. Здесь все зависит от количества ресурсов сторон. Если у того, кто продал квартиру, окажется большая команда (не только юридическая), которая сможет отстоять это дело, то суд не изменит свое решение, — объяснил Кваша.

Покупка квартир на вторичном рынке стала более рискованной после громкого дела Ларисы Долиной. Звезда сначала продала свою квартиру в центре Москвы, а затем попыталась аннулировать сделку, обвиняя в этом телефонных мошенников. Суд поддержал артистку, а покупатель остался без жилья. В результате на рынке недвижимости увеличилось количество недобросовестных продавцов, «вдохновленных» примером артистки. Схема получила название «Эффект Долиной». Что представляет собой этот феномен и как он повлиял на рынок недвижимости, выясняла «Вечерняя Москва».