Сотни малых и моногородов могут исчезнуть из-за оттока населения

Сотни малых и моногородов России могут со временем исчезнуть с карты страны из-за массового оттока населения и отсутствия новых жителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование ВЦИОМ. Согласно докладу, молодые люди уезжают из малых городов, старшее поколение убывает, а новые жители не приезжают.

Эффект "убывающих городов" нельзя объяснить только поиском работы - ключевую роль играют недостаточная инфраструктура, ограниченные карьерные и образовательные возможности.

"Молодые люди чувствуют ограниченность перспектив в малом городе. Лишь 33% молодежи в малых городах смотрит в будущее позитивно, тогда как в городах-миллионниках этот показатель составляет 53%", - отмечается в исследовании.

С 1950 по 2030 год население за пределами крупных городов может сократиться на 36%, а в городах с населением от полумиллиона человек - вырасти на 25%. Развитие туризма может стать одним из решений проблемы - более 50% россиян хотели бы посетить промышленные предприятия с экскурсией.