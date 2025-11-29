В России оценили угрозу пандемии из-за птичьего гриппа

В Роспотребнадзоре исключили основания для возникновения опасной пандемии из-за циркулирующих вариантов птичьего гриппа. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"На текущий момент отсутствуют основания для выводов о том, что циркулирующие варианты птичьего гриппа способны вызвать пандемию, представляющую для человечества более высокую опасность, чем COVID-19", - подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Отмечается, что на территории России у птиц выявляется только вирус гриппа H5N1, который часто встречается в мире. Он не относится к вирусам с пандемическим потенциалом в отличие от штамма H5N5, обнаруженного в США, Канаде и некоторых странах Европы. Вот он как раз впервые вызвал инфицирование человека.

В Роспотребнадзоре обратили внимание, что ежедневно мониторят эпидемиологические риски. На пунктах пропуска через госграницу это делается с помощью автоматизированной информационной системы "Периметр". Она выявляет граждан с признаками заболевания, прибывающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

Также специалистами Роспотребнадзора в постоянном режиме проводится наблюдение за состоянием здоровья и лабораторное обследование лиц, работающих с птицами.