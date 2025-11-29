ФСБ рассекретит список предателей из «Красной книги КГБ»

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России начала публикацию страниц из «Красной книги КГБ» СССР о пособниках нацистов, скрывшихся от уголовного преследования в западных странах. Об этом сообщили на официальном сайте Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

© Газета.Ru

Служба обнародовала документы из документа КГБ СССР 1964 года.

«На начальном этапе будут размещены две страницы из раздела «Англия». Планируется каждую неделю добавлять в эту рубрику новые фамилии из «Списка», — говорится в сообщении.

На данный момент можно ознакомиться с десятью именами из списка. В него вошли люди, которые в период военных действий перешли на сторону немецкой стороны, а после окончания войны сбежали в Англию, где продолжили заниматься антисоветской деятельностью и шпионажем против СССР.

До этого ФСБ в Донецкой народной республике (ДНР) обнародовала данные об издевательствах в фашистских лагерях Константиновки. Один из сотрудников предприятия рассказывал, что к больным пленникам, которые не могли подняться на ноги, относились как к неживым. Их выносили на мороз без одежды и укладывали «в штабеля» (ряды) по 30-40 человек друг на друга.

В начале октября ФСБ опубликовала документы о расправах финских военных в Карелии в 1944 году. Сообщается, что раненых калечили и жестоко обезображивали, в результате чего опознать людей нередко не представлялось возможным.

Ранее ФСБ России рассекретила показания 18-летнего бандеровца Васюка о Волынской резне.