Россиянам рассказали, как защититься от потери жилья

Защититься от потери квартиры при использовании мошеннической «бабушкиной схемы» можно при покупке жилья и во время суда. Об этом сообщает РБК со ссылкой на юристов.

Перед покупкой юристы предлагают составить договор купли-продажи с указанием риска мошенничества по «бабушкиной схеме». В документе необходимо прописать, что «продавец не находится под влиянием мошенников в момент заключения договора».

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Семеновский отметил, что «это вполне себе дополнительная гарантия».

«При этом это также послужит закреплением того, что квартира никому не подарена, не обещана в дар, никому не может принадлежать», — сказал он.

По словам юриста, в итоге покупатель сможет претендовать на применение статьи 68.1 закона о госрегистрации недвижимости. В ней говорится, что добросовестный приобретатель, у которого забрали квартиру из-за недействительности сделки, «имеет право на выплату однократной компенсации за счет казны РФ».

Если сделка уже состоялась и квартиру требуют назад, можно попросить суд оставить квартиру у покупателя до тех пор, пока ему не вернут уплаченные деньги.

Юрист по вопросам недвижимости Олег Силкин рассказал, что при отмене покупки стороны должны вернуть все полученное по сделке. Это так называемая двусторонняя реституция».

«Как говорится в романе «12 стульев» — утром деньги, вечером стулья, можно наоборот, но деньги вперед», — описал суть схемы Силкин.

Юрист Елена Рудакова отметила, что «механизм возврата денег и внесения записи в Росреестр» можно прописать в судебном иске.

«Поскольку стороны обязаны его исполнить, прописывать свои требования нужно максимально тщательно»,— отметила она.

Ране в Благовещенске суд отказал пенсионерке в возврате квартиры, которую она продала под влиянием мошенников.