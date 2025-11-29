Лингвист объяснил, попадет ли выражение "эффект Долиной" в словари

С подачи СМИ, которые освещают многочисленные судебные процессы с "эффектом Долиной", это выражение стало звучать очень часто. Могут ли его включить в словари, "Российская газета" разбирается с научным сотрудником Института русского языка РАН, председателем Филологического совета Тотального диктанта Владимиром Пахомовым.

"Когда мы говорим "скоро попадет в словари", мы обязательно должны уточнить, в какие именно. Есть словари нормативные, которые фиксируют нормы русского литературного языка. Они предписывают, как нам говорить и писать. А есть словари, которые описывают те или иные языковые пласты, не претендуя на нормативность. Их задача - описать те или иные единицы русского языка, в том числе неологизмы и жаргон. Так вот, многие представляют себе, что выражение "эффект Долиной" попадет в нормативные словари, и начинают ужасаться, что их замусоривают всякими словами-однодневками", - прокомментировал лингвист.

По мнению Владимира Пахомова, шансы на то, что словосочетание "эффект Долиной" попадет в нормативные академические словари русского языка, мало отличимы от нуля.

"А вот в словари неологизмов, в словари-сборники типа "Новое в русской лексике", которые описывают слова и выражения, появляющиеся в языке здесь и сейчас, в том числе слова-однодневки, вполне возможно. На статус нормативных словарей, словарей, как говорят лингвисты, прескриптивных, то есть предписывающих, как нам говорить или писать, они не претендуют, это не их задача", - указывает эксперт.

Специалист объясняет, что слова-однодневки мы забудем не то что через 5-10 лет, а, может быть, уже через полгода.

"Но они будут зафиксированы. Может быть, даже не в собственно словарях, а в каких-то бюллетенях, просто списках слов. Но и это необходимо, потому что они хоть и коротко, но существовали в русском языке", - добавил русист.

Чтобы слово попало в нормативные или академические словари, оно должно стать фактом русского литературного языка. Что это значит?