Зима в Европейской России откладывается

Центр европейской части России ждет теплый декабрь. Температура здесь будет около и выше нормы. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

Вильфанд отметил, что в Москве «декабрь превысит среднемноголетние значения по температуре». На термометрах будет около нуля или чуть выше.

В других регионах Центральной России установится аналогичная теплая погода. Сильных осадков и снегопадов в начале декабря не будет.

«Зимы как таковой с температурой ниже нулевой отметки и устойчивым снежным покровом в центре европейской России не видно», — сказал Вильфанд.

Ранее в Институте экологии РУДН спрогнозировали минусовую температуру и снег в новогоднюю ночь.