Крымский кот Мостик отпраздновал юбилей

29 ноября исполняется десять лет коту Мостику - символу Крымского моста, сообщает посвященный ему Telegram-канал.

"Даже самому не верится, - говорится в сообщении от лица животного. - Мурчу от удовольствия".

С самого утра кот, получивший имя в честь Крымского моста, получает поздравления от коллег и от подписчиков в соцсетях. По такому поводу ему даже посвятили стихи.

Еще котенком он появился на стройке моста, жил вместе с рабочими. Когда кот получил медийную популярность, его в шутку зачислили в штат. Впоследствии зверька перевезли в Симферополь. Согласно имиджевой легенде, теперь он журналист. А присматривать за мостом кот поручил чайке Валере.