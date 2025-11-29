Россиянам рассказали, как продлить новогодние каникулы

Отпуск, выпавший на государственные праздники, автоматически продлевается на следующие дни. Данное правило актуально и для новогодних каникул. Об этом рассказал член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров, передает ТАСС.

Машаров уточнил, что праздничные выходные дни в отпуск не включают. Об этом говорится в статье 120 Трудового кодекса РФ.

«Поэтому, если период отдыха работника попал на праздничный день, отпуск продлевается на количество праздничных дней, выпавших на период отпуска. Переносить его в таком случае на какие-то другие рабочие дни специально не нужно — пролонгация отпуска будет автоматическая», — сказал Машаров.

Эксперт добавил, что нерабочие праздничные дни в число дней отпуска не включаются и, как следствие, не оплачиваются.

