В Подмосковье пройдет парад Дедов Морозов

В подмосковном Видном 1 декабря состоится юбилейный, десятый по счету парад Дедов Морозов. Шествие, открывающее зимний сезон, начнется в 17:30 в Ленинском городском округе, сообщает издание Regions со ссылкой на администрацию района.

Переодетые в костюмы новогодних волшебников участники начнут свой путь от Дворца культуры «Видное» на Советской площади и двинутся в сторону кинотеатра «Искра». Именно там начнется главное представление — церемония зажжения огней на главной новогодней елке городского округа.

Шествие станет одним из многих мероприятий Московской области в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье». При этом праздничное освещение 1 декабря зажжется не только в Видном, но и еще на 21 площадке Ленинского округа.

Ранее назвали дату открытия новогодней резиденции Деда Мороза в Москве. Стало известно, что она откроет свои двери 18 ноября на Городской ферме ВДНХ.