Человек с лазурными глазами изменит все: что предсказал Мессинг на 2026 год

В интернете появилось предсказание легендарного провидца Вольфа Мессинга о событиях в мире на 2026 год. Согласно ему, 26 февраля в следующем году станет «поворотной точкой» для всего мира. Свое последнее предсказание Мессинг сделал за пару месяцев до смерти. При этом таинственное письмо с его посланием под личной печатью генерального секретаря СССР Леонида Брежнева вскрыли совсем недавно. Что предсказал Мессинг и сбудутся ли эти события — в материале «Вечерней Москвы».

Что известно о секретном пророчестве Мессинга

В этом пророчестве говорится об «индивидууме с лазурными глазами», которому 26 февраля 2026 года нужно будет сделать выбор между миром и войной. Мессинг якобы заявил, что от этого решения будет зависеть, наступит ли для цивилизации 2027 год, а само событие способно вызвать глобальный резонанс.

Провидец также предсказывал сближение трех мировых держав — орла (США), дракона (Китая) и медведя (России). Также он говорил о появлении четвертой, скрытой силы, которая не имеет собственного государства, но стремится влиять на мировые финансы и информационные потоки, провоцируя международные конфликты.

Предвестником этих глобальных перемен должно стать неожиданное появление гигантской кометы. А за неделю до предполагаемого решающего дня Земля переживет сильный толчок в регионе, где не было подобных событий тысячу лет, за сутки до этого наступит глобальная тишина из-за полного отказа систем связи.

Сбудется ли это пророчество

По словам экстрасенса Дарьи Мироновой, предсказание Мессинга сбудется в назначенную дату.

— Я абсолютно уверена, что Мессингу стоит доверять, и 26 февраля 2026 года человек с лазурными глазами, имеющий сильную власть, будет принимать глобальные решения. И для того чтобы спасти мир, действительно будут соединены три мировые державы, которые всегда конкурировали друг с другом. Это Китай, Америка и, конечно же, Россия, — сказала она.

Эксперт отметила, что четвертая сила, о которой говорил Мессинг, — это сила извне. Она приближается к Земле и хочет установить власть над миром.

— Гигантская комета, которую предсказал провидец, ею не является. На самом деле это инопланетное тело, новая форма жизни, настоящий рой. За этим большим телом содержится огромное количество других мелких кораблей. Это та самая четвертая сила, которая не имеет собственного государства и хочет влиять на все мировые финансы и на информационные потоки. Она хочет провоцировать международные конфликты, создавая агрессию через сознание людей, потому что это инопланетное тело питается солнечной энергией и дает магнитное излучение в поле Земли, которое начинает реагировать на наше подсознание и излучение мозговых волн. Люди могут становиться агрессивными, раздражительными, и таким образом происходит провокация конфликтов, — говорит Миронова.

По ее мнению, знамение, которое можно будет увидеть на небе, — это 3I/ATLAS, который является первым предвестником приближающихся событий мирового характера. Однако роковой день для планеты не наступит, потому что, благодаря соединению трех мировых держав, конфликт будет урегулирован, все разрешится благополучно для землян.

— Год Огненной Лошади станет ключевым для объединения и общего изменения валютных, финансовых и цифровых операций, потому что благодаря этому конфликту будут серьезные перемены в глобальных экономических процессах. Мир сплотится, чтобы люди могли сосуществовать в мире и согласии друг с другом, — считает собеседница «ВМ».

Тем не менее экстрасенс предупредила, что в 2026 году действительно будут природные потрясения аномального характера.

— С середины января, а если быть точным, с 16 января по 23–26 февраля будут глобальные, очень сильные атмосферные изменения климатического характера: пробуждение вулканов, землетрясения там, где их никогда не было, и Мессинг об этом говорил. Это будет происходить, потому что именно инопланетное тело 3I/ATLAS очень сильно раскачивает магнитное поле земли и имеет определенный специальный спектр воздействия на людей, на энергию нашей планеты и на ее магнитное излучение. Оно уже очень давно находится на самом деле в нашем поле и в нашей Солнечной системе, — сказала она.

Эксперт объяснила, что это тщательно скрывалось от людей. Мировое космическое сообщество засекретило информацию об 3I/ATLAS, потому что это не комета, а новая форма жизни, которую пока не могут объяснить, определить и дать ей научное обоснование.

— Это явление нарушает все гравитационные системы, существующие физические законы, в том числе аэродинамики. Именно поэтому нельзя квалифицировать 3I/ATLAS как комету: у нее разумное поведение, и также есть магнитное излучение и определенные сигналы, которые закодированным образом передает это инопланетное тело через засекреченный числовой код Земле, — говорит Миронова.

Специалист добавила, что инопланетное тело назначает в своих закодированных сообщениях встречу в определенном месте в космическом пространстве для землян 26 февраля.

— Пока мировое сообщество не знает, как реагировать на подобные вещи. В данном случае сейчас как раз идет решение, как это представить людям. Именно поэтому мировое сообщество держит паузу, но все, что предсказал Мессинг, верно, — заключила она.

По данным СМИ, известный французский провидец Нострадамус предсказывал серьезные угрозы существованию человечества в конце 2025 года. По его словам, новый вооруженный конфликт приведет к перераспределению сил на международной арене, после чего западные страны уступят лидерство другим державам.