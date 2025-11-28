Признанных иноагентами выпускников военных вузов хотят обязать оплатить обучение

Выпускников военных вузов в случае включения в реестр иностранных агентов предложили обязать возместить бюджетные средства, затраченные на их военную или специальную подготовку. Такую поправку Комитет Госдумы по обороне принял ко второму чтению законопроекта о неучете в сроке службе периода самовольного оставления части. Документ опубликован в электронной базе палаты 28 ноября.

Ранее Госдумы приняла в первом чтении законопроект, согласно которому в срок службы по призыву не будут засчитывать самовольную отлучку военнослужащего из воинской части на срок свыше двух суток. Сейчас не засчитывается время нахождения в самовольном увольнении сроком свыше 10 суток.

Ко второму чтению документа была принята поправка об обязанности военнослужащего, отучившегося в военном высшем учебном заведении за счет бюджета оплатить обучение в случае признания иноагентом.

Согласно действующему законодательству, военнослужащий обязан компенсировать затраты на свое обучение в случае нарушения обязательств, связанных с защитой гостайны или выявления в результате проверочных мероприятий действий, создающих угрозу безопасности РФ.