В населенных пунктах Донецкой народной республики, где продолжаются бои, жителям впервые начали вручать российские паспорта с применением упрощенной процедуры.

Как передает РИА «Новости», жители Красноармейского и Константиновского районов ДНР, находящихся в зоне боевых действий, получили российские паспорта. Об этом сообщил сотрудник МВД республики Сергей Кадица.

Он уточнил, что впервые ведомство приняло граждан, прибывших с этих направлений, которые полностью прошли процедуру оформления.

Для работы по оформлению документов у полиции есть необходимое оборудование, а благодаря упрощенной процедуре гражданство удалось вручить в кратчайшие сроки, подчеркнул Кадица.

«Паспорт России означает свободу передвижения, свободу моей мысли: что меня никто не будет упрекать. Я верю в это, поэтому мы остались и ждали, и переживали», – заявил один из жителей Красноармейского района, пожелавший остаться анонимным.

Красноармейск и Димитров формируют значимую городскую агломерацию и транспортный узел, через который проходило снабжение и подвоз подкреплений Часову Яру и Константиновке.

Населенные пункты играли ключевую роль в обеспечении боеприпасами Селидово, а также являлись важным элементом системы обороны украинских сил на этом направлении.

В конце октября группировка «Центр» взяла в кольцо подразделения ВСУ возле Красноармейска и Димитрова. За последние сутки российские военные отразили шесть попыток украинских формирований прорвать окружение.

Как писала газета ВЗГЛЯД, военный аналитик Михаил Онуфриенко отметил, что на направлениях Купянска и Красноармейско-Димитровской агломерации ВСУ сталкиваются с серьезными логистическими трудностями.

Подразделения украинской армии у Клебан-Быкского водохранилища под Константиновкой были уничтожены российскими военными.