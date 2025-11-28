В РСТ рассказали о ситуации с российскими туристами на Шри-Ланке

Ситуация на Шри-Ланке находится под контролем властей, туристы находятся в отелях, экскурсионные программы пока приостановлены. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Российский союз туриндустрии.

Напомним, что на Шри-Ланку обрушился циклон Дитва, который вызвал проливные дожди, оползни и наводнения на острове. На данный момент известно о не менее 56 погибших, более 20 человек продолжают числиться пропавшими без вести.

«Ситуация под контролем властей, с туристами все в порядке. Но экскурсионные программы пока приостановлены. Туристы остаются в отелях. В отелях все нормально. Сильный дождь и порывы ветра. Пока все что можем сказать», — приводятся в тексте слова руководителя пресс-службы ITM group Андрея Подколзина.

При этом, по его словам, ситуация на острове постоянно меняется. В некоторых городах зафиксированы частичные затопления, часть дорог перекрыта, национальные парки не работают, большинство поездов не ходят, отметил Подколзин.