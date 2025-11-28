О чем буду говорить на МИМФ 2025

Более семи тысяч представителей медиаиндустрии из большинства регионов России и других стран, пять треков деловой программы, экспозиция инновационных и технологических решений, фестивали и конкурсы – все это Московский индустриальный медиафорум (МИМФ-2025), который пройдет с 3 по 5 декабря в Технопарке Сколково. Организаторами выступают Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы и «МедиаКоммуникационный Союз» (Союз «МКС»).

Центральная тема МИМФ 2025 — «Люди и технологии». Форум объединит около 7 тыс. участников со всей России и других стран. Это единая кросс-отраслевая площадка для представителей крупнейших медиагрупп, интернет-провайдеров и вещателей, производителей оборудования, операторов платного ТВ, стриминговых платформ и разработчиков инновационных решений в области медиаиндустрии. Лидеры отрасли обсудят тренды развития сферы телекоммуникаций в России, технологический суверенитет отрасли, эффективное использование ИИ для создания прогрессивных решений медиаиндустрии и многое другое.

В мероприятии примут участие представители Минцифры России, Минпромторга России, Комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи, АНО «Институт развития интернета», АНО «Национальные приоритеты», Ассоциации Коммуникационных Агентств России (АКАР), телекомпании НТВ, «Рамблер», RuTube / Premier и др.

Деловая программа МИМФ 2025 построена вокруг пяти направлений: меры государственной поддержки бизнеса, медиатехнологии будущего, производство и дистрибуция контента, HR и PR, применение искусственного интеллекта в креативных индустриях. В общей сложности запланировано около 50 сессий и круглых столов с участием порядка 200 экспертов. Помимо дискуссий в рамках насыщенной деловой программы, медиафорум позволит отечественным компаниям представить свои новейшие разработки в области телерадиовещания, кинопроизводства и сетевой инфраструктуры, современные цифровые решения в области мультимедиа.

Главным событием МИМФ станут панельные сессии 3 декабря — «Технологический суверенитет медиателекоммуникационной отрасли в России» и «Контентный суверенитет медиателекоммуникационной отрасли в России». В сессии по технологиям представители власти совместно с участниками из отрасли обсудят текущую ситуацию и вызовы в части импортозамещения ПО и оборудования в сфере медиа и телекоммуникаций, меры по дальнейшему стимулированию производства и внедрения отечественных решений в сфере телекоммуникаций, стратегии и практики по переходу от устаревших технологий к современным, а также внедрение ИИ во все отраслевые процессы. К участию в сессии приглашены представители Минцифры России, Минпромторга России, Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы (руководитель департамента Кристина Кострома), комитета Госдумы по информационной политике (первый зампред ИТ-комитета Госдумы РФ по информационной политике, председатель правления РОЦИТ Антон Горелкин), «Рамблер» (исполнительный директор портала «Рамблер» Анна Иванова), НТВ (генеральный директор телекомпании НТВ Алексей Земский), ФГУП «Космическая связь» (глава ГПКС Алексей Волин), НИЦ-Телеком (и.о. гендиректора Олег Иванов), «Синтерра-Медиа» (генеральный директор Григорий Урьев).

А на панельной сессии «Контентный суверенитет медиателекоммуникационной отрасли в России» планируется поднять темы стратегии развития креативных индустрий, государственной поддержки медиаиндустрии и кинопроизводства, а также альтернативных возможностей финансирования как ТВ, так и кинопроектов. Помимо этого, спикеры обсудят вопросы экспорта и импорта отечественного контента и затронут тему подготовки кадров для медиаиндустрии. Свое участие в дискуссии подтвердили представители Минцифры РФ, ИРИ (генеральный директор АНО «ИРИ» Алексей Гореславский), АНО «Национальные приоритеты» (генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина), НТВ (генеральный директор телекомпании НТВ Алексей Земский), RuTube / Premier (генеральный продюсер RuTube и Premier Давид Кочаров) и АКАР (президент АКАР Сергей Пискарев).

Проблемам медиаиндустрии в первый день форума эксперты уделят отдельное внимание. О них поговорят на конференции АКАР «Маркетинговые коммуникации для медиаиндустрии», сессиях о технологиях и брендах в медиаиндустрии, регулировании медиарекламы.

3 декабря на кейс-стади об ИИ-реалиях и будущем в медийной и телеком-отраслях участники поговорят о вопросах производства контента с использованием ИИ, авторских правах, рисках и вызовах, связанных с его внедрением. Дискуссия продолжится на круглом столе «Искусственный интеллект для бизнес-решений».

В день открытия пройдут мероприятия в рамках блока #Медиатехнологии на МИМФ. В него войдут панельные дискуссии «Разработка и внедрение в медиаиндустрии интерактивных технологий (8К, виртуальный продакшен, GenAI, AR/VR, аватары). Новые горизонты восприятия», «Анимация: бренд 360» и «Аппаратная инфраструктура современной медиасреды: российские технологические решения».

Также запланирован круглый стол Pay TV, где для обсуждения трендов индустрии соберутся представители платных телеканалов.

В завершение дня состоится вручение XIII Национальной премии в области неэфирного телевидения «Золотой луч».

Программа 4 декабря стартует с церемонии вручения XIII Премии имени Владимира Зворыкина за достижения в области развития телевидения. Далее участники обсудят вызовы отечественных медиа в эпоху фейков на пленарном заседании Международного конгресса Национальной Ассоциации Телерадиовещателей (НАТ) и роль информации в эпоху гибридных войн.

4 декабря запланирована сессия «Международный опыт: телеком- и медиарынки СНГ в цифрах и практике». Дискуссия коснется медиаландшафта рынков СНГ и партнерства отечественных компаний с зарубежными партнерами.

В этот же день АКАР проведет лекцию по ИИ (при поддержке отраслевого ресурса «Кабельщик»), а XOVP – час технологий. Также состоится вручение Премии «Академическое признание» Международной академии телевидения и радио.

Блок #Медиатехнологии на МИМФ 4 декабря будет представлен панельными дискуссиями «Арсенал создателя: AI, VR и Real-Time в кинопроизводстве нового поколения», «Изобретатель 2.0: подготовка специалистов нового класса для MediaTech-индустрии» и «Art&Tech: стратегии совместного роста для бизнеса и креативных индустрий», кейс-стади «Технологии как драйвер роста в медиаиндустрии».

В выставочном пространстве откроется программа «Биржа доков. Ищу стриминг» фестиваля документального контента стриминговых платформ Original+Doс. Кроме того, будет представлена экспозиция Международной выставки профессионального оборудования и технологий для теле-, радио-, интернет-вещания и кинопроизводства NATEXPO.

Завершающий день МИМФ 2025 – 5 декабря – уделит внимание теме кадров для индустрии. На пленарной сессии «Найти и удержать: тренды и реалии в работе с кадрами в телеком- и медиаиндустрии» эксперты поговорят об изменениях в законодательстве, трендах управления персоналом, индустриальных конкурсах и методах мотивации. Круглый стол «Кадры для медиаиндустрии в эру удаленки, капучино на кокосовом и ИИ» станет площадкой для разговора о кадровом балансе между «иксами», «миллениалами» и «зумерами», роли ИИ в решении рабочих задач и т.д. На сессии «Кузницы кадров – кто и каких специалистов взращивает для индустрии?» участники обсудят, кого не хватает в отрасли и откуда привлекать нужных сотрудников. Практической частью станут мастер-классы по трудоустройству.

Тема контента вновь окажется на повестке дня – в формате круглого стола «Социальная ответственность: контент и технологии». На этот раз речь пойдет о поддержке социальных проектов, запуске инклюзивных продуктов, адаптации контента для незащищенных слоев населения и т.д.

Традиционный блок #Медиатехнологии на МИМФ будет представлен панельной дискуссией «Наука, бизнес и государство: эффективные взаимодействия в кинопроизводстве», лекцией «Будущее контента креативных индустрий: техника и творчество. Куда мы движемся?», питч-сессией «Презентации технологических компаний».

