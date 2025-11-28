Сын Усольцевой озвучил основную версию пропажи

Сын пропавшей в тайге Красноярского края с мужем и дочерью Ирины Усольцевой Даниил Баталов заявил, что семья могла сбежать. Его комментарий показали в эфире телепередачи «Малахов» на канале «Россия-1».

Баталов исключил версию с нападением диких животных, так как медведи в конце сентября уже подготавливаются к спячке, а волков в этой местности мало, и маловероятно, что они стали бы нападать на группу людей.

Также он исключил криминальную версию, назвав ее нелогичной.

«Очень странно, что если тот кто-то якобы вел за ними охоту, и когда они отправились в дебри, сидел там в кустах и караулил — ну, очень вряд ли. Зачем их там выслеживать, если можно было сделать все проще», — обозначил сын Усольцевой, добавив, что эту версию также исключила полиция.

Кроме того, он заявил, что отец не мог заблудиться «в трех соснах».

«Он мне с детства объяснял, что если заблудился в лесу, первое, что нужно сделать — оставлять метки. Я не верю, что он сам меня учил, а сам не пользовался», — пояснил Баталов.

Единственной версией «без трещин» он назвал побег, на который они могли пойти «из соображений безопасности». В частности, он заявил, что в квартире Усольцевых не нашли заграничные паспорта, которые они могли взять с собой.

«Ничего не нашли». На маршруте исчезнувшей в тайге семьи Усольцевых были смертельные ловушки. Здесь и раньше пропадали люди

«Долгов у отца не было 100 процентов, не последний человек. Но его мог кто-то прижать, может бандиты (...) Потом на полиграф меня посадили и вопросы задавали напрямую, куда они могли бежать. Но ФСБ обычными людьми не занимается. И когда у меня этот пазл сложился о том, что они сбежали, жить мне стало сильно проще», — отметил Баталов.

Сын также обратил внимание на странность в поведении Сергея Усольцева за несколько недель до исчезновения. По его словам, тому не было свойственно звонить и интересоваться делами.

«А в начале сентября позвонил, спрашивал, в том числе про заработок. Позвонил убедиться, что со старшеньким все нормально, и уехать», — заключил он, добавив, что ему об этом не сообщили, чтобы он их не выдал.

Усольцевы с пятилетней дочерью ушли в однодневный поход на горный хребет в Красноярском крае в конце сентября и исчезли. Ранее сообщалось, что людей похожих на них заметили в Таиланде.