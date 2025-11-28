В ряде регионов России исчезнут признаки зимы

Признаки зимней погоды в России вскоре сойдут на нет. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» предупредил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Вадим Заводченков.

Уже в пятницу, 28 ноября, на северо-запад страны вновь устремится теплый фронт, из-за чего снегопады сменятся дождями. На востоке Ленобласти и в Карелии синоптик прогнозирует ледяные осадки. Выше нулевой отметки вскоре поднимется температура на побережьях Белого и Баренцева морей. Также к концу осени потепление ожидается на восточных склонах Урала, отмечает Заводченков.

«Так что приметы зимы, появившиеся было на территории России, станут быстро исчезать», — заявил метеоролог.

Аномальная погода ждет москвичей в начале декабря. Зимняя погода в столичном регионе еще не установится — в первые дни декабря столбики термометров все еще будут держаться выше климатической нормы. Устойчивый снежный покров в мегаполисе может не образоваться даже к Новому году.

