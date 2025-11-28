Подравшийся в Петербурге вице-губернатор ушел в отставку

Первый замгубернатора Вологодской области Иван Иноземцев ушел в отставку по собственному желанию. Об этом сообщает издание "Ведомости" со ссылкой на источник в правительстве региона.

47-летний чиновник подал заявление об уходе на пенсию, которое удовлетворил губернатор области Георгий Филимонов. Информация о Иноземцеве уже удалена с сайта областного правительства.

В октябре Иноземцев оказался в центре скандала после участия в драке в ресторане петербургского отеля. Он вмешался в конфликт других посетителей, получил травмы и попал в больницу.

Иноземцев начал карьеру в МВД в 1999 году, дослужился до звания полковника полиции. Должность первого заместителя губернатора Вологодской области он занял в мае 2025.