Пропавший в тайге вместе с семьей Усольцев хотел отправиться на перевал Дятлова

Сергей Усольцев, который пропал в тайге в Красноярском крае вместе с женой Ириной и пятилетней дочерью, хотел отправиться на перевал Дятлова в поисках вечной жизни. Об этом уфолог и блогер Валентин Дегтерев рассказал на ток-шоу «Малахов».

Предположительно, примерный семьянин знал о некоем артефакте, дающем бессмертие.

«Он мне сказал тогда, что вечную жизнь можно получить только через смерть. То есть умирая в горах, ты возрождаешься», — отметил на шоу уфолог.

Дегтерев отметил, что Усольцев приглашал его посетить молельный дом. Блогер отказался, поскольку, по его мнению, там под присмотром проповедника, который прибыл из Украины, люди предавались беснованию.

До этого сообщалось, что людей, похожих на пропавших в тайге Усольцевых, заметили в Таиланде.

Предполагается, что Усольцевы могли снимать бунгало на острове Самуи, ведя скрытный образ жизни и пряча лица.

О пропаже семьи стало известно в конце сентября.