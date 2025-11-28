Соловьев высмеял скандал вокруг Ермака и Зеленского

После коррупционного скандала украинский президент Владимир Зеленский и глава офиса президента Украины Андрей Ермак отписались друг от друга в социальных сетях.

© Вечерняя Москва

Об этом в пятницу, 28 ноября, заявил журналист Владимир Соловьев.

— Ермак и Зеленский отписались друг от друга. Дальше ждем удаление переписок у обоих, блокировку в Telegram и, конечно же, пьяные звонки и СМС в 3 часа ночи, — написал телеведущий в Telegram-канале.

Если глава офиса президента Владимира Зеленского Андрей Ермак решит сбежать из страны после обысков со стороны Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), то его превратят в «сакральную жертву» и скажут, что его ликвидировали «злобные русские». При этом на самом деле с этим могут быть связаны британские спецслужбы. Таким мнением в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» поделился кандидат экономических наук, политолог Александр Дудчак.

Названа причина обысков у Ермака

НАБУ и САП начали проводить обыски у Ермака утром 28 ноября. Следственные действия проходят в правительственном квартале. Претензии к главе офиса президента Украины появились после того, как он фигурировал в расследовании НАБУ в отношении бизнесмена Тимура Миндича. Обвиняемый успел сбежать с Украины до начала следственных действий. Что было в расследовании НАБУ против Миндича и чем известен бизнесмен — в отдельном материале «Вечерней Москвы».