Исследование Rambler&Co. В День матери россияне назвали самую любимую колыбельную

В преддверии Дня матери медиахолдинг Rambler&Co совместно с киностудией «Союзмультфильм» провели тематический опрос, с помощью которого узнали мнение россиян о самых популярных родительских образах в анимации и современном материнстве в целом.

© Нейросеть

Так, согласно полученным данным мама медвежонка Умки, Белая Медведица, чаще всего напоминает россиянам их мам – сходство отметили 34% опрошенных. На втором месте – мама Дяди Федора из «Простоквашино» (23%), на третьем – мама-обезьяна из «Осторожно, обезьянки!» (21%). Маму из «Варежки» выбрали 15% респондентов, а мамy Малыша из «Малыш и Карлсон» – 7%.

Участники опроса также составили и свой топ колыбельных, который возглавила легендарная композиция «Ложкой снег мешая, ночь идет большая» из мультфильма «Умка» – ее выбрали 31% респондентов. В тройку также вошли «Спят усталые игрушки» (26%) и «Баю-баюшки-баю, не ложися на краю» (20%).

Размышляя об идеальном «мамином помощнике», пользователи проявили единодушие: 61% считают, что это Кот Матроскин – «хозяйственный, деловитый, практичный». Вторым стал Дядя Федор (22%), Львенка из мультфильма «Как Львенок и Черепаха пели песню» выбрали 9%, Зайца из «Ну, погоди!» – 5%, а Карлсона – 3%.

Лучшей мультипликационной парой родителей, согласно опросу, россияне считают маму и папу из «Простоквашино» – за них проголосовали 32%. На второй позиции – Ракша и Акела из «Маугли» (24%), на третьей – Заяц и Зайчиха из мультфильма «Мешок яблок» (21%).

Интернет-пользователи также порассуждали о том, что, на их взгляд, самое сложное в материнстве. На первое место вышла необходимость сохранять самообладание в период подростковых кризисов (30%), на втором – умение находить ресурс для себя, почти четверть (24%) считают это главным вызовом. 17% отметили режим «24/7», 14% – сложности с отказом от контроля. 11% указали на давление «идеальных» стереотипов, а 4% – на вопросы, связанные с цифровой безопасностью.

Отдельно участники рассказали, какие качества, по их мнению, должны воспитывать мультфильмы. Уверенно лидирует эмоциональный интеллект – 44%, на втором месте критическое мышление (37%). Смелость быть собой выбрали 7%, а любовь к природе и любознательность набрали по 4% голосов каждый.

Говоря о том, какими качествами должна обладать современная мама, респонденты поставили на первое место терпение и эмоциональный интеллект – по 22%. На втором – умение быть «в моменте» (18%), далее – гибкость и спокойствие (по 12%), тайм-менеджмент важен для 10%, а цифровая грамотность – для 4%.