Беременные россиянки пожаловались на назвавшую их шавками гинеколога

Беременные жительницы Адлера пожаловались на гинеколога, которая назвала их шавками и женщинами низкого социального уровня. Об этом сообщает Kub Mash.

Со слов пациенток, врач Валерия Мезенцева часто хамит им и отказывает в приеме. Так, одной из них гинеколог якобы сказала, что та рожает ради пособий, а затем и вовсе отказала в приеме, усомнившись в беременности. Россиянке пришлось делать дополнительные обследования, в результате на учет ее поставили только на 12-й неделе, из-за чего она лишилась выплат.

Другой россиянке медик якобы отказала в постоперационном осмотре.

«После кесарева сечения мне было отказано в приеме. Доктор ссылалась на то, что, прямым текстом цитирую: "Не нужно ко мне являться, мне за вас не платят, вы мне здесь не нужны"», — рассказала женщина, добавив, что после этого была вынуждена обратиться в частную клинику.

В ответ на эти жалобы гинеколог записала видео и выложила в социальных сетях.

«Вот эти шавки, у них есть чат, и они меня ненавидят, потому что это низкого социального уровня и низкой осознанности люди. И они не понимают, почему я так себя веду: могу не принять, могу отказать, послать, если на то дело пошло. Я все могу вообще, у меня стопов в этой жизни нет», — говорила Мезенцева.

По данным канала, врач принимает пациентов как в городской женской консультации на бесплатной основе, так и в частной клинике.

«Во-первых, не каждый из вас потянет вообще за денежку ко мне ходить. У меня чек выше среднего. Поэтому вы на мою клинику даже не смотрите, я не для вас там работаю, граждане. И я не только на вашем районе работаю, я там еще и боксирую. Хотите, чтобы я вам патронаж устроила, чтобы ваши фляги посвистали?» — обратилась Мезенцева к пожаловавшимся на нее пациенткам.

По словам пациенток, из-за оскорблений на гинеколога написано более 20 заявлений в прокуратуру. Позднее Мезенцева удалила ролик из соцсетей, а в разговоре с Kub Mash призналась, что сожалеет о своих словах, которые были сказаны из-за усталости.

«Врачи — не железные», — сказала она.

В частной клинике, где врач осуществляет прием, ее оценили как профессионала.

Ранее жительница Карелии потеряла ребенка и обвинила в этом врача, который вместо того, чтобы принять роды, отправил ее домой. Семья направила заявление в Следственный комитет.