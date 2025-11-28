Артемий Лебедев назвал связанную с мошенниками очень большую ошибку

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал ошибкой одно представление, связанное с мошенниками.

Его блогер раскрыл в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

«Очень большая ошибка, когда рассказывают про мошенников, все время их изображают стереотипным образом. Что это какие-то злые люди, какие-то неправильные, кривые, косые и так далее», — заявил дизайнер.

Блогер призвал россиян представлять, что злоумышленником может быть очаровательная девушка, которая не выглядит как мошенница. По словам Лебедева, аферисты используют изощренные схемы обмана, жертвы которых изначально даже не понимают, что у них хотят украсть деньги.

Это ловушка: как мошенники разводят россиян при устройстве на работу

«У вас уже зубы заговорены. Вы не можете себе представить, что это тот самый ужасный телефонный мошенник из ужасной телевизионной рекламы», — отметил он.

Ранее Лебедев назвал самый эффективный способ бороться с мошенниками. Блогер заявил, что для этого нужно повышать цифровую грамотность населения.