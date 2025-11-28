Поборовшая рак актриса Крючкова получила премию

75-летняя актриса Светлана Крючкова стала лауреатом Первой Открытой Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка». Об этом сообщает портал Woman.ru.

Торжественная церемония прошла 27 ноября в Мастерской «12» Никиты Михалкова, который является одним из учредителей и вдохновителей новой премии. Крючкова, которая перенесла рак легких и несколько тяжелых операций, сыграла роль в фильме «Двое в одной жизни, не считая собаки». В итоге артистка получила награду как лучшая актриса.

Известно, что в 2015 году Светлане Николаевне поставили диагноз рак легких.

В 2021 году стало известно, что у больной раком советской и российской актрисы театра, кино и озвучания Светланы Крючковой парализовало половину лица после тяжело перенесенного коронавируса.