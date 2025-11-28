Пострадавший при взрыве в Красногорске мальчик выписан из больницы

Мальчик из Красногорска, получивший травмы в результате взрыва, который произошёл, когда ребёнок поднял с земли купюру, выписан из больницы.

Как передаёт ТАСС, на выписку десятилетнего мальчика и его маму сопроводили врачи детского Научно-клинического центра имени Рошаля.

Ребёнок помахал журналистам перебинтованными руками и с улыбкой сообщил, что чувствует себя бодро.

12 ноября в подмосковном Красногорске мальчик поднял на улице деньги, после чего раздался взрыв — ребёнку разорвало кисть. Мощность взрывного устройства составила 10 г тротила. В СК по факту происшествия возбудили уголовное дело.

Впоследствии врачи ампутировали ему четыре пальца на правой руке.