28 ноября: какой праздник отмечают в России и мире

28 ноября в разных странах отмечают Вceмиpный дeнь милосердия и День Марса (Красной планеты). Православные вспоминают мучеников Гурия и Самона. Свой день рождения отмечает модельер Джон Гальяно. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 28 ноября — в материале «Ленты.ру».

Праздники в мире

Вceмиpный дeнь милосердия

Этот День был учрежден в 2012 году по инициативе индийского поэта, журналиста и общественного деятеля Притиша Нанди. Главная идея праздника — пропаганда образа жизни в соответствии с принципами Ахимсы.

Ахимса — это древний индийский принцип поведения, при котором первое требование — ненанесение вреда и боли любой форме жизни. По сути это ненасилие в самом широком смысле, когда человек никому не наносит ущерба своими действиями, словами и мыслями.

Дeнь Mapca (Красной планеты)

Дата праздника приурочена к годовщине запуска межпланетного зонда «Маринер-4» 28 ноября 1964 года. Аппарат впервые в истории совершил успешный облет Марса и сделал снимки его поверхности крупным планом. Кроме того, «Маринер-4» провел различные измерения в межпланетном пространстве в окрестностях Красной планеты, предоставив специалистам ценнейшие сведения для работы.

Какие еще праздники отмечают в мире 28 ноября

День профессионального бухгалтера; День независимости от Испании в Панаме; Дeнь Вoeннo-мopcкoгo флoтa в Иране; День независимости в Албании.

Какой церковный праздник 28 ноября

Начало Рождественского поста

28 ноября для православных верующих начинается Рождественский пост, который продлится до 6 января. В это время христиане отказываются от ряда продуктов и соблюдают другие ограничения: избегают развлекательных мероприятий, прощают обиды, занимаются благотворительностью.

День памяти мучеников Гурия, Самона и Авива Едесских

На рубеже III-IV веков христиане подвергались жестоким гонениям. Так, в городе Едессы однажды были схвачены два друга-проповедника Гурий и Самон. За то, что святые не отказались от своей веры, их подвергли жестоким мучениям, а затем обезглавили.

Через много лет диакон Едесской церкви Авив, объявленный в розыск за распространение веры, сам пришел к палачам, чтобы из-за него не пострадали другие христиане. Святого приговорили к сожжению: согласно преданию, когда огонь погас, все присутствующие увидели, что свой дух Авив предал Богу, но тело его осталось неповрежденным. Мученика похоронили в одной гробнице с Гурием и Симоном.

Какие еще церковные праздники отмечают 28 ноября

День памяти преподобного Паисия Величковского; День памяти мучеников Елпидия, Маркелла и Евстохия; День памяти мученика Димитрия Дабудского.

Приметы на 28 ноября

По народному календарю 28 ноября — Гурьев день. На Руси считали, что с этого момента зима «слезает с лошади» и начинает рассыпать снег по всей земле.

Лошади ржут громче обычного — зима будет мягкая. Снег, который выпал на Гурьев день, не растает до самой весны. Чтобы избавиться от всего плохого, что было в году, обязательно нужно надеть новую одежду. Старые вещи лучше раздать нуждающимся.

Кто родился 28 ноября

Советский и российский актер известен широкому зрителю по фильмам «Окно в Париж», «Моя безумная семья», сериалам «Одержимый», «Воронины», «Жизнь и приключения Мишки Япончика», «Мастер и Маргарита» и другим проектам. Также он вел популярные программы на ТВ: «Смак», «Слава Богу, ты пришел!» и другие.

Андрей Ургант — сын актеров Льва Милиндера и Нины Ургант, отец шоумена и актера Ивана Урганта.

Британский модельер, известный своими эпатажными коллекциями, был главным дизайнером модных домов Givenchy, Christian Dior и своего собственного бренда John Galliano. До 2024 года Гальяно занимал пост креативного директора дома моды Maison Margiela.

Кто еще родился 28 ноября

Эд Харрис (75 лет) — американский актер; Константин Симонов (1915-1979) — советский писатель и военный корреспондент; Дмитрий Лихачев (1906-1999) — советский и российский литературовед, культуролог; Александр Годунов (1949-1995) — советский и американский артист балета и актер.