В ХМАО пенсионерка помогла полиции задержать мошенника

В Советском районе Ханты-Мансийского автономного округа 75-летняя пенсионерка помогла полиции задержать мошенника.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал регионального ГУ МВД России.

«Выполняя указания злоумышленников, женщина сняла со счёта в банке принадлежащие ей денежные средства в сумме 1 миллион 700 тысяч рублей. Однако в какой-то момент она осознала, что стала жертвой обмана, и обратилась за помощью в полицию», — отмечается в сообщении.

Вместе с оперативниками женщина назначила встречу курьеру. Им оказался 18-летний студент из Кирова. Его задержали во время передачи денег.

Также стало известно, что в Красноперекопском районе Крыма суд вынес приговор по делу о хищении более миллиона рублей у двух пенсионеров, передаёт «Крым 24» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Подсудимая входила в состав преступной группы, участники которой звонили жертвам и представлялись сотрудниками правоохранительных органов. Женщина выполняла роль курьера. Она приговорена к двум годам лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге 27-летний житель Свердловской области создал преступную группировку, которая занималась мошенничеством в разных регионах. Совокупный ущерб от действий аферистов превысил 7 млн рублей.