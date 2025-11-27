Врач рассказал об опасности искусственных елок

Искусственные елки более аллергены, чем настоящие. Об этом в беседе с RT заявил врач-аллерголог Владимир Болибок.

Причина опасности искусственной елки, по его словам, заключается в пластике, из которого она сделана.

«Пока она новая, пластиковые элементы выделяют пластификаторы, поэтому она какое-то время пахнет этим пластиком», — пояснил Болибок.

Также аллергию у людей может вызывать накапливаемая из года в год в искусственных елках бытовая пыль. В связи с этим Болибок призвал россиян время от времени мыть их или пылесосить.

Аллергические реакции у людей вызывают и живые елки, поскольку часть из них продолжает выделять пыльцу, содержать почву со спорами плесневых грибов, которые в тепле активно размножаются, и выделять смолистые вещества, содержащие эфирные масла, которые могут раздражать дыхательные пути, заключил он.