Пенсионерка из Москвы отдала мошенникам 28,5 миллионов рублей

Пенсионерка из Москвы отдала телефонным мошенникам более 28,5 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД РФ.

Как рассказали в МВД, мошенники использовали схему с «ключами от домофона». Под предлогом получения новых ключей у женщины попросили назвать код из СМС. Позже ей снова позвонили от имени силовых служб — женщине сообщили, что она стала жертвой мошенников. Преступники убедили пенсионерку, что ее сбережения находятся под угрозой, а спасти средства можно через декларацию.

В итоге пенсионерка отдала курьеру деньги в иностранной валюте на общую сумму более 28,5 миллиона рублей. Позже женщина поняла, что стала жертвой преступников и обратилась в полицию. В результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан 25-летний житель Удмуртии. Как считает следствие, именно он забрал у потерпевшей деньги и оставил их в заранее условленном месте для передачи соучастнику. В данный момент полиция разыскивает остальных участников мошеннической схемы.

«Сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на задержание соучастников преступления, а также установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемого», — сообщили в МВД.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ — «Мошенничество в особо крупном размере». Подозреваемый житель Удмуртии был заключен под стражу.

