Наталья Селезнева рассказала, как потеряла роль в «Кавказской пленнице»

Народная артистка России Наталья Селезнева рассказала о том, как режиссер Леонид Гайдай не взял ее на роль в своей комедии «Кавказская пленница». Об этом она сообщила в шоу «Судьба человека».

Звезда фильма «Иван Васильевич меняет профессию» объяснила, что хотела сняться и в другой картине Гайдая «Кавказская пленница». Но режиссер не взял ее на роль из-за того, что Селезнева была беременна в момент съемок.

«Я не могла сказать ему: "Я не приду на пробы, буду рожать ребенка”. Пришла, сфотографировалась и ушла», — рассказала она.

В результате, вместо нее роль получила Наталья Варлей.