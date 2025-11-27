Собчак поставила точку в вопросе с «доносом» Михалкова на «голую вечеринку»

Журналистка Ксения Собчак заявила, что собирается удалить свое сообщение о том, что режиссер Никита Михалков стал инициатором скандала вокруг «голой вечеринки» в московском клубе «Мутабор». Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Напомним, что ранее Собчак заявила, будто Михалков показал видео с вечеринки президенту России Владимиру Путину, после чего вокруг мероприятия разгорелся скандал. Позже журналистка добавила, что не нашла никаких доказательств этой теории, после чего извинилась перед режиссером. Теперь же она пообещала удалить свое первоначальное сообщение и «запретила» его дальнейшее распространение.

«Я уже писала, но еще раз, если вы пропустили: то, что я рассказывала про голую вечеринку и участие в этом Никиты Сергеевича Михалкова, оказалось неправдой, поэтому обязуюсь удалить данное сообщение с этой информацией и запрещаю дальнейшее распространение его в текстовом и аудиовизуальном формате», — написала она.

Ранее Собчак извинилась перед Михалковым.