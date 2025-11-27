Российский священник обратился к прихожанам с необычной просьбой

Священник Кафедрального собора Казанской иконы Божьей Матери в Чите отец Валерий обратился к жителям Забайкальского края с призывом отказаться от использования нецензурной лексики в домашней обстановке. Соответствующее сообщение было распространено на официальном портале правительства региона, пишет «МК в Чите».

В своем обращении священнослужитель дал жесткую духовную оценку матерной брани, назвав ее разрушительной для личности человека. По его словам, сквернословие является не просто дурной привычкой, а своего рода антимолитвой.

«Это молитва бесам, тёмной силе. Родитель, называя плохими словами своего ребёнка, проклинает его. Все эти слова до сих пор используются в различных культах», — подчеркнул отец Валерий.

Особое внимание он уделил влиянию мата на семейные отношения. Священник заявил, что бранные слова разрушают здоровую коммуникацию между близкими людьми и создают токсичную атмосферу в доме. В качестве главного средства борьбы с этим явлением отец Валерий предложил воспитывать детей собственным положительным примером, прививая им любовь к миру и уважительное отношение к языку. Этот призыв был поддержан и распространен на официальном правительственном ресурсе, что придает ему особый общественный резонанс.