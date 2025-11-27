В Ростовской области открылся первый в России центр «Белорусские машины»

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь принял участие в открытие первого в России мультибрендового центра «Белорусские машины».

© Donland.ru

Помимо Слюсаря, в церемонии также приняли участие глава администрации Президента Белоруссии Дмитрий Крутой и глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник. На открытии они осмотрели выставочную технику и инфраструктуру центра, а также оставили записи в книге почетных гостей. Цель центра — создание единой точки продажи и обслуживания техники от ведущих производителей Белоруссии. За реализацию проекта отвечал Минский автомобильный завод (МАЗ), а в основе центра лежит дочернее предприятие МАЗ в Ростовской области «МАЗ-ЮГ».

«Под крышей этого уникального мультибрендового центра, дочки “МАЗа”, собрана известная своим качеством и конкурентоспособностью белорусская техника. Нам приятно, что из восьми центров, которые планируется открыть по всей России, первый появился в Ростовской области. У нас большой рынок для этой техники. Мы стоим на пороге обновления нашей коммунальной, специальной техники, пассажирского транспорта, и нам нужен стратегический партнер», — заявил Слюсарь.

К его словам присоединился и Дмитрий Крутой. Он поблагодарил руководство Ростовской области за поддержку проекта на всех этапах реализации.

«Ростовская область прочно вошла в топ-10 ключевых для нас партнеров. На сегодня ваш регион – один из самых успешных примеров нашего двустороннего сотрудничества, реализации совместных инициатив в рамках Союзного государства, пример того, как нужно организовать партнерство. Кроме готовой продукции, здесь будет представлен полный комплекс сервисных услуг», — рассказал он.

В свою очередь, Леонид Пасечник также поздравил коллег с открытием центра, а еще выразил уверенность в том, что подобный филиал в будущем появится и в ЛНР.

Центр «Белорусские машины» представляет из себя современный сервисно-сбытовой кластер, на котором можно ознакомиться с демонстрационными площадками для тест-драйвов, посетить многопостовой сервисный цех, а также склад и магазин оригинальных запчастей. С сервисом работают девять ведущих белорусских брендов: МАЗ, МТЗ, «Гомсельмаш», «Амкодор» и другие.