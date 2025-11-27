КС разрешил изымать имущество у родственников коррупционеров

Конституционный суд Российской Федерации утвердил строгий подход к изъятию имущества, связанного с коррупционными преступлениями, пишут «Ведомости».

Ранее прокурор столицы Максим Жук сообщил, что ущерб от коррупционных преступлений в Москве в текущем году составляет почти 1 млрд руб. Прокуратура инициировала изъятие имущества, приобретенного на неподтвержденные доходы, на 468 млн руб.

По данным газеты, КС разрешил изымать имущество у третьих лиц, в том числе родственников, не связанных с коррупцией напрямую, но знающих о преступных схемах.

Согласно определению суда, получение взятки не предполагает правомерного возникновения права собственности. В свете этого «предмет взятки не может быть оставлен в пользовании ни лица, получившего взятку, ни лица, которому по указанию взяткополучателя он передан».

Это распространяется в том числе на единственное жилье, уточнили в КС.

Электоральный юрист, исполнительный директор Фонда социальных инноваций в гражданском обществе «Генезис» Олег Захаров разъяснил, что КС последовательно продвигает правовую позицию о том, что конституционная цель борьбы с коррупцией позволяет отходить от общих правил гражданского оборота объектов недвижимости.