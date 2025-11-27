В Ассоциации менеджеров обсудили меры для снижения уровня строительных отходов

Отсутствие полной переработки строительных отходов – одна из главных экологических проблем в России: рециклингу подвергается лишь 1/6 часть отходов. При этом Правительство поставило цель – к 2030 году необходимо обеспечить повторное использование 40% отходов строительства. О том, можно ли этого достичь и какие меры необходимо вводить уже сегодня, рассказали эксперты отрасли в ходе совместного заседания Ассоциации менеджеров, компания РОКВУЛ и ДОМ.РФ в рамках Комитета по устойчивому развитию и ESG.

© Пресс-служба Ассоциации менеджеров

Участники встречи – представители бизнеса, девелоперов и научного сообщества оценили текущую ситуацию с утилизацией и вторичной переработкой строительных отходов в стране, а также рассмотрели пути решения и актуальные практики рециклинга в строительной отрасли.

С приветственным словом выступила Елена Емельянова, руководитель направления ESG Ассоциации менеджеров:

«Перед страной стоит амбициозная цель: довести долю строительных отходов, которые используются повторно, до 40% к 2030 году — очевидно, что для достижения таких показателей необходимы новые инструменты и инициативы, как частные, так и государственные. Сегодня переработке подвергается преимущественно грунт и бой бетона, хотя спектр стройматериалов для рециклинга гораздо шире. Поэтому крайне важно создать такие условия, чтобы девелоперы видели в переработке отходов пользу не только для экологии, но и для своего бизнеса».

На актуальность темы обратил внимание модератор встречи Артем Селезнев, руководитель группы «Зеленое строительство» ПАО ДОМ.РФ. Как он отметил, по данным Минстроя, только в 2024 году объем образования строительных отходов превысил 60 млн тонн. Эксперт подчеркнул: важно соблюдать действующий регламент, стремиться к сокращению строительных отходов и стимулировать застройщиков к ответственному обращению с мусором.

«Во многих регионах пока недостаточно современных мощностей по сортировке, утилизации и выпуску вторичных материалов – это затрудняет внедрение повторного использования ресурсов на стройплощадках. Для решения этой задачи одним из наших предложений стала инициатива по разработке механизма льготного финансирования проектов по созданию и модернизации объектов обращения со строительными отходами с использованием инфраструктурных облигаций СОПФ ДОМ.РФ. Дополнительно предлагается предусмотреть градостроительные стимулы — частичное освобождение от отдельных видов платежей и более гибкие условия их уплаты при внедрении раздельного сбора, утилизации и использования переработанных материалов», — отметил Артем Селезнев.

Галина Погарцева, руководитель отдела маркетинговых коммуникаций РОКВУЛ, поделилась результатами исследования о вовлеченности российских девелоперов в рециклинг строительных отходов. Согласно опросу, 98% застройщиков считают проблему утилизации строительных отходов важной, подобные показатели были и год назад. Также, по данным эксперта, 63% опрошенных однозначно считают переработку и грамотную утилизацию отходов со стройплощадки экономически оправданной. По результатам исследования, 52% девелоперов сегодня уже реализуют собственные программы по рециклингу отходов строительства и сноса, а среди остальных – почти 50% готовы к созданию такого проекта в ближайшем будущем. Из тех, у кого пока нет подобных инициатив, интерес к запуску программ по переработке высказывают 41% застройщиков, что в два раза выше, чем год назад (20% в 2024 году), заметила Галина Погарцева.

«По нашим данным, в 2025 году 79% строительных компаний передавали хотя бы небольшую часть отходов на переработку профильным предприятиям. Это самый распространенный вариант утилизации. Важнейший плюс такого подхода — возможность вторичного использования ресурсов. В рамках собственного проекта по рециклингу «Город будущего без строительных отходов», который мы реализуем с 2020 года на наших производственных площадках, заводы РОКВУЛ переработали уже более 2,5 тыс. тонн каменной ваты, в том числе — обрезков фасадных и кровельных плит, принятых от крупнейших строительных площадок», — поделилась Галина Погарцева.

Директор Научно-исследовательского института устойчивого развития в строительстве Вера Бурцева рассказала, как создавать жилые кластеры в соответствии с экономикой замкнутого цикла. Эксперт представила визионерский проект, основанный на ESG-центрах обработки данных (ЦОД), которых сейчас в стране катастрофически не хватает. По словам эксперта, подобные ЦОДы смогут генерировать тепло и снижать потребление традиционной энергии на 80%.

«Устойчивое развитие – это баланс человека, природы и техносферы. Создавая объект недвижимости, развивая территорию, важно следовать природоориентированному и человекоориентированному подходу. Один из важных подразделов устойчивого развития строительства – экономика замкнутого цикла. Но любые попытки внедрения практики устойчивого развития будут безуспешны, если в обществе нет ESG-культуры: населению, местным жителям нужно объяснять, почему это правильно и необходимо», – заметила Вера Бурцева.

Про инвестиционные и экономические стимулы через развитие технологий и организацию строительных производств рассказал Станислав Мамулат, председатель Комитета по вопросам устойчивого развития промышленности строительных материалов и стройиндустрии Ассоциации НОПСМ, эксперт ПРООН и Общественного совета при Минстрое России. По словам эксперта, устойчивое развитие инфраструктуры с применением вторичных ресурсов и инновационных технологий является ключевым звеном формирования экономики замкнутого цикла для всех уровней хозяйствования (национальный, региональный, отраслевой, корпоративный). Представленная экспертом экономическая формула предполагает движение от утилизации отходов к применению вторичных ресурсов, а затем к зеленому инвестированию.

«При внедрении принципов устойчивого развития с учетом моделей экономики замкнутого цикла появляются новые эффекты – возможность превращать вторичные материальные ресурсы из вредных в полезные, а зачастую и инвестиционные. Особенно это актуально для крупных инфраструктурных проектов», – добавил Станислав Мамулат.

По словам Сергея Золотухина, кандидата технических наук, доцента кафедры строительных конструкций, оснований и фундаментов ВГТУ, большое количество строительных отходов возникает в результате сноса зданий, и значительную их часть крайне сложно вернуть в оборот.

«При дроблении прочного цементного камня образуется неморозостойкий, низкомарочный, неоднородный материал, требуется повторная плавка арматуры. Это дорого, к тому же неэкологично и энергозатратно. Современные технологии позволяют выполнять аккуратный поэлементный демонтаж сооружений — так, чтобы максимально упростить повторное применение стройматериалов, изделий и конструкций. Для этого необходимо внести изменения в соответствующий СП: запретить снос зданий целиком и разрешить только поэлементный демонтаж», — предложил Сергей Золотухин.

Алмаз Шакиров, директор по развитию бизнеса компании «АТП ТЛП архитекторы и инженеры», рассказал про актуальные практики ESG в проектировании и архитектуре. По его мнению, проблема, в результате которой на этапе строительства и реконструкции образуется избыточный объем отходов, связана с дискоммуникацией и потерей данных на разных этапах проектирования и строительства: от концепции до эксплуатации. Решением же может стать формирование и использование единой BIM-модели на всем протяжении жизненного цикла здания (BIM – информационное моделирование зданий), уверен Алмаз Шакиров. Такой подход позволит сохранять все данные об объекте, актуализировать и дополнять их на протяжении всех этапов строительства, что даст возможность сократить долю вероятных отходов.

Дискуссия завершилась серией вопросов и ответов. Участники отметили, что одна из проблем, с которой надо активно бороться, заключается в низком уровне экологического просвещения и пренебрежительного отношения к вторичным ресурсам как у застройщиков, так и у потребителей.