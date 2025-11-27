Психолог оценила идею ввести в РФ штрафы за рассылку нежелательных интимных фото

Системный семейный психотерапевт и сексолог Лариса Никитина в разговоре с Рамблером прокомментировала предложение ввести в России штрафы за отправку интимных фото без согласия получателя, а также рассказала, как получение нежелательных интимных изображений от мужчин влияет на женскую психику.

Ранее в Госдуме предложили штрафовать россиян за рассылку нежелательных интимных фотографий. С такой инициативой к министру юстиции Константину Чуйченко обратилась группа депутатов во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым, передавал ТАСС. Авторы законопроекта рассказали о случаях, когда женщины сталкиваются с рассылкой интимных изображений не только в переписке в социальных сетях, но и в общественных местах, например в метро, где подобные файлы передаются посредством беспроводной связи на телефоны окружающих. При этом россиянки не обращаются в правоохранительные органы, считая уголовное преследование чрезмерной мерой либо не веря в возможность привлечь отправителя к ответственности.

Тут нужно учитывать, что все женщины разные. И многие из них после получения непристойного фото просто громко посмеются над тем, что им прислали, со словами, что «такое нужно прятать, а не рассылать изображение людям». Однако есть и женщины с таким воспитанием, с таким типом личности, с такой ранимой и нежной психикой, для которых получение нежелательного интимного изображения может стать крайне неприятным моментом. Я говорю о тех представительницах прекрасного пола, которые стесняются даже снять верх на приеме у женщины-врача, и все прикрывают руками. Так что неожиданное и нежелательное интимное фото способно вызвать у них стресс, нанести им своего рода психотравму. Лариса Никитина Системный семейный психотерапевт и сексолог

Вместе с тем Никитина рассказала о том, как женщины с ранимой психикой могут справится со стрессом, вызванным нежелательным интимным изображением.

«Во-первых, нужно отметить, что фотографии, присланные незнакомым человеком, можно не открывать на весь экран и не смотреть на них. Их нужно сразу удалять. Но если у женщины все же возникли психологические проблемы из-за присланного ей непристойного фото, то ей стоит обратиться к специалисту. Существует много техник – с этим можно поработать визуально, поработать в воображении, использовать различные НЛП-техники [техники нейролингвистического программирования]. Если же возможности обратиться к психологу нет, то нужно постараться сделать полученное изображение и того, кто его отправил, просто смешным для себя», - отметила она.

Никитина поддержала идею ввести наказание за отправку женщинам непристойных фото.

«За такие действия действительно надо наказывать. Женщинам, детям и подросткам не должны присылать такие «замечательные» фотографии, от этого их нужно защитить», - заключила психолог.

