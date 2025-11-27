В России оценили идею переводить часы на зимнее и летнее время

Перевод часов на зимнее и летнее время может негативно сказаться на экономической эффективности. Так идею оценил экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников в беседе с «Москва 24».

Специалист отметил, что изменение биоритмов может привести к ухудшению состояния сотрудников и снижению производительности труда.

«Таким образом, стремление сэкономить электроэнергию рискует обернуться сложностями в связи с длительной адаптацией сотрудников к измененному распорядку дня», — объяснил он.

Масленников добавил, что для рассмотрения инициативы с точки зрения экономики необходимо изучить расчеты Минэнерго. Эксперт отметил, что прежде сезонный перевод времени делали именно с целью экономии, однако сейчас целесообразность такого метода стоит под вопросом на фоне появления энергоэффективных приборов, в том числе электросберегающих ламп.

