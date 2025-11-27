В российском городе решили усовершенствовать «дом с гениталиями»

В Вологде жителей удивил жилой комплекс (ЖК) с необычным паркингом, где с потолка свисает нижняя часть статуи Давида — вскоре ЖК прозвали «домом с гениталиями». Недавно застройщик объявил, что собирается «одеть» статую, сообщает «Подъем».

Новый 14-этажный ЖК на Западной улице, 9, привлек внимание местных жителей из-за «ярко выраженного репродуктивного органа мужчины». Учредитель компании-застройщика Владимир Другов рассказал, что убирать с потолка половину Давида не планируется, поскольку это «часть коллаборации с современным искусством».

Он также рассказал, что «другая половина» Давида расположена на детской площадке, она выполнена в виде скалодрома. Другов добавил, что большую часть жителей дома скульптура на парковке не смущает. Однако некоторые пытаются исправить ситуацию. Так, один из жителей «купил простынь и по-древнегречески» спрятал часть статуи. Однако вскоре статуя обрела прежний вид.

В ближайшее время у скульптуры появятся шорты. «Одеть» статую планируется в рамках показа мод, который запланирован на ближайшее время. Останется ли статуя в шортах, или лишится их, в настоящее время не известно.

Ранее в Дзержинском Подмосковья решили поставить памятник учительнице. Местные жители не оценили скульптуру, сочтя ее слишком эротизированной.