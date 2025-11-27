Самый долгий случай заражения коронавирусом выявлен в России

Самый долгий случай заражения коронавирусом выявили ученые в Калуге, сообщается на сайте НИУ ВШЭ.

Стало известно, что пациентка из Калуги два года жила с коронавирусом, который множество раз мутировал и эволюционировал в ее организме на протяжении всего времени. Также уточняется, что необычный образец коронавируса у ВИЧ-положительной пациентки (которая не получала антиретровирусной терапии) изучала международная группа исследователей при участии ученых из НИУ ВШЭ.

Таким образом, это подтверждает теорию о том, что коронавирус может оставаться в человеке годами и постепенно накапливать мутации.