В поведении сына пропавшей Усольцевой заметили странности

Красноярский блогер Александр «Кучерявый» заметил необычное поведение Даниила Баталова, сына Ирины Усольцевой, которая вместе с мужем Сергеем и пятилетней дочерью Ариной загадочно исчезла в красноярской тайге. В разговоре с aif.ru он подчеркнул, что через два месяца после исчезновения семьи его версия о побеге остается неизменной.

© Соцсети

По словам блогера, «неудивительно, что сын Даниил сообщил об исчезновении матери спустя только лишь два дня». Собеседник издания напомнил, что виделся и разговаривал с Баталовым на передаче «Пусть говорят».

Молодой человек вел себя необычно и довольно дерзко: открыто радовался, отметил Александр «Кучерявый». По его словам, после программы сын Ирины отправился развлекаться по Москве и делился этим в соцсетях. Блогер выразил уверенность в том, что семья сбежала.

Баталов ранее поделился в своих соцсетях исчезающими видеозаписями. На видео он и его друг радуются после съемок программы о поисках Усольцевых.

Семья Усольцевых — Ирина (48 лет), Сергей (64 года) и их дочь Арина (5 лет) — бесследно исчезла в Кутурчинском Белогорье, расположенном в Партизанском районе, 28 сентября. С 1 ноября начались масштабные поисковые операции, в которых участвовали сотни добровольцев, спасателей, служебные собаки и техника. Однако до сих пор не обнаружено ни одного следа пропавшей семьи.