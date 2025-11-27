Российский оператор запустил платформу для обмена архивными тарифами

Yota представила платформу «YotaАрхив», которая позволяет абонентам обмениваться архивными тарифными планами.

За его подключение новым пользователем владелец тарифа следующие полгода будет ежемесячно получать бонус в размере 20% от его стоимости на свой мобильный счет.

«В августе мы предложили потенциальным клиентам присоединиться к нам, скопировав тариф у друзей — абонентов Yota. Услуга оказалась популярной, однако нам стали задавать вопрос: что делать, если среди близких знакомых нет абонента Yota с подходящим тарифом? "YotaАрхив "полностью решает эту проблему. Теперь можно просто зайти на платформу и выбрать нужный набор минут, гигабайт и СМС по минимальной цене. Причем выбор можно сделать на основе широчайшего ассортимента тарифов, которыми долго и успешно пользуются наши абоненты», — рассказал управляющий директор Yota Дмитрий Чудесников.

Для размещения тарифа пользователю Yota нужно в личном кабинете нажать кнопку «Поделиться тарифом». На платформе предусмотрена система фильтрации по ключевым параметрам: стоимости, объему интернет-трафика и количеству минут. Пользователи могут забронировать понравившееся предложение на 20 суток. Абонент, оформивший подключение через платформу, также получает возможность делиться своим тарифом с другим пользователем.