В России введут стипендию имени Менделеева для студентов и аспирантов

В России планируют ввести стипендию имени Менделеева в области химии для студентов и аспирантов. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга, слова которого приводятся на сайте партии "Единая Россия".

© m24.ru

По его словам, пособие будет учреждено по инициативе депутатов фракции. Основным критерием для получения субсидии станет успешное достижение кандидатом в течение конкурсного периода определенных результатов в научно-исследовательской или научно-практической деятельности в области химии и химической технологии.

В частности, учащиеся должны иметь публикации в рецензируемых журналах и материалах конференций, получить грант для проведения научно-исследовательской работы или выиграть международную либо всероссийскую олимпиаду или же другое конкурсное мероприятие.

Мажуга также уточнил, что стипендия будет доступна студентам и аспирантам, начиная с 2026 года.

Ранее кабмин в 10 раз увеличил размер студенческой стипендии имени Виктора Черномырдина – с 1,5 до 15 тысяч рублей в месяц. Также с 5 до 15 тысяч рублей выросла ежемесячная стипендия имени Евгения Примакова.

До этого в России учредили стипендию имени Владимира Жириновского. Она будет назначаться студентам и аспирантам, имеющим особые достижения в области востоковедения и госуправления. Размер выплаты для студентов составит 16 тысяч рублей, для аспирантов – 20 тысяч.