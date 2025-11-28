Стало известно место погребения народного артиста РСФСР Шиловского

Народного артиста РСФСР, актера и режиссера театра и кино Всеволода Шиловского похоронят на Троекуровском кладбище, о чем сообщили в театре-студии его имени.

«Похороны пройдут в это воскресенье. Всеволода Николаевича похоронят на Троекуровском кладбище», – сообщили там ТАСС.

Напомним, в этот же день, 30 ноября, состоится гражданская панихида.

Всеволод Шиловский – известный советский и российский актер и режиссер, родившийся в 1938 году в Москве. В 1961 году он окончил Школу-студию МХАТ и сразу был принят в театральную труппу. Широкую известность ему принесли работы в культовых фильмах «Валентина», «Голос», «Военно-полевой роман», «Интердевочка» и других. Помимо актерской карьеры, Шиловский проявил себя как режиссер, сняв фильмы «Миллион в брачной корзине», «Блуждающие звезды», «Кодекс бесчестия» и «Приговор».

Всеволод Шиловский умер на 88-м году жизни от онкологического заболевания.