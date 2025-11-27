Россиян научили правильно кормить птиц

Края кормушек необходимо обклеивать лейкопластырем, чтобы предотвратить травмы у птиц. О том, как правильно помогать птицам, рассказал зампредседателя Всемирного русского народного собора, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов в беседе с NEWS.ru.

По словам эксперта, корм лучше всего положить в деревянный домик с бортиками, которые служат защитой от ветра. Подойдут также пластиковые бутылки при условии, что срезанные края обклеены пластырем. Иванов отметил, что наибольшую опасность для птиц представляют кошки, поэтому кормушки должны быть размещены на высоте не менее полутора метров от земли на тонких ветках или иметь защитный колпак.

Ранее орнитолог Евгения Черновая призвала москвичей помочь птицам пережить зиму. По ее словам, лучше всего начинать подкармливать с первых морозов или раньше, так как в природе уже заметно сократилось количество доступной пищи.