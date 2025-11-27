Всероссийский форум научной молодежи «Шаг в будущее» пройдет с 23 по 27 марта. Его подготовкой занимаются Московский государственный технический университет имени Баумана и Российское молодежное политехническое общество. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе организаторов мероприятия.

Заявки на участие в форуме принимаются от учащихся 8-11 классов школ, воспитанников кадетских корпусов, суворовских и нахимовских училищ, студентов колледжей, техникумов, первого и второго курсов вузов, имеющих собственные достижения в науке и инженерном деле.

Мероприятия форума пройдут в первоклассной академической среде на базе 13 научных центров мирового уровня и 11 ведущих российских университетов. Тематика форума охватывает самые актуальные направления в области инженерных, точных, естественных и социально-гуманитарных наук.

