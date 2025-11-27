Мюзикл по хитам Розенбаума продлили до 2026 года

Организаторы мюзикла «Вальс‑бостон» решили продлить показ спектакля до 2026 года. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Яндекс. Афиши.

С 2026 года мюзикл переедет на новую сцену — в культурный центр «Москвич», который открылся после реконструкции в 2025 году. Первый показ в новом месте состоится 23 января 2026 года.

«Вальс‑бостон» основан на хитах Александра Розенбаума. Это трогательная история студента‑медика, разворачивающаяся в Ростове‑на‑Дону 1920‑х годов. Спектакль сочетает лиричность и динамичность, раскрывая вечные темы любви, дружбы и семейных ценностей.

По словам Геннадия Хазанова — одного из создателей спектакля — именно эта постановка положила начало новому этапу жизни московского Театра Эстрады, в стенах которого мюзикл в последний раз покажут 29 ноября. Также известно, что финальный показ станет юбилейным — 100-м по счету.

Создатели проекта отмечают, что почти 3 месяца постановку посмотрели 90 тысяч человек, причем подавляющее большинство зрителей молодые — от 25 до 34 лет. Интерес к оставшимся показам по-прежнему высок, билеты на них уже распроданы.