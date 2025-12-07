Бунтари и романтики: россияне рассказали, с кем из знаменитостей пошли бы на свидание

Александр Котлеткин
Поэт Сергей Есенин
Поэт Сергей Есенин 
Поэт Владимир Маяковский
Поэт Владимир Маяковский 
Поэтесса Марина Цветаева
Поэтесса Марина Цветаева 
Писатель Александр Блок
Писатель Александр Блок 
Поэтесса Анна Ахматова
Поэтесса Анна Ахматова 
Поэт Николай Гумилев
Поэт Николай Гумилев 
Поэтесса Зинаида Гиппиус
Поэтесса Зинаида Гиппиус 
Россияне рассказали, кого из знаменитостей «серебряного века» пригласили бы на свидание. Необычный опрос, приуроченный к 145-летию Александра Блока, провели аналитики книжного сервиса Литрес и федеральной сети магазинов «Читай‑город». Об этом сообщает «Газета.Ru».

Неоспоримыми лидерами среди женской аудитории стали поэты Сергей Есенин и Владимир Маяковский. С ними готовы встретиться 41% респондентов. Вторую строчку занял Александр Блок (31 %), а замкнул тройку лидеров с 16 % Николай Гумилев.

Мужчины хотели бы пообщаться с Мариной Цветаевой (48%), с Анной Ахматовой (38 %) и Зинаидой Гиппиус (12 %).

«Выбранные респондентками фавориты — Маяковский и Есенин — главные бунтари и романтики того времени. Ими сложно не очароваться. Наверняка многим женщинам хочется, чтобы им писали такие пронзительные строки, как «дай хоть последней нежностью выстелить твой уходящий шаг» и «вы помните, вы все, конечно, помните…», — прокомментировали результаты опроса аналитики.