Бунтари и романтики: россияне рассказали, с кем из знаменитостей пошли бы на свидание
Россияне рассказали, кого из знаменитостей «серебряного века» пригласили бы на свидание. Необычный опрос, приуроченный к 145-летию Александра Блока, провели аналитики книжного сервиса Литрес и федеральной сети магазинов «Читай‑город». Об этом сообщает «Газета.Ru».
Неоспоримыми лидерами среди женской аудитории стали поэты Сергей Есенин и Владимир Маяковский. С ними готовы встретиться 41% респондентов. Вторую строчку занял Александр Блок (31 %), а замкнул тройку лидеров с 16 % Николай Гумилев.
Мужчины хотели бы пообщаться с Мариной Цветаевой (48%), с Анной Ахматовой (38 %) и Зинаидой Гиппиус (12 %).
«Выбранные респондентками фавориты — Маяковский и Есенин — главные бунтари и романтики того времени. Ими сложно не очароваться. Наверняка многим женщинам хочется, чтобы им писали такие пронзительные строки, как «дай хоть последней нежностью выстелить твой уходящий шаг» и «вы помните, вы все, конечно, помните…», — прокомментировали результаты опроса аналитики.