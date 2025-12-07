Россияне рассказали, кого из знаменитостей «серебряного века» пригласили бы на свидание. Необычный опрос, приуроченный к 145-летию Александра Блока, провели аналитики книжного сервиса Литрес и федеральной сети магазинов «Читай‑город». Об этом сообщает «Газета.Ru».

Неоспоримыми лидерами среди женской аудитории стали поэты Сергей Есенин и Владимир Маяковский. С ними готовы встретиться 41% респондентов. Вторую строчку занял Александр Блок (31 %), а замкнул тройку лидеров с 16 % Николай Гумилев.

Мужчины хотели бы пообщаться с Мариной Цветаевой (48%), с Анной Ахматовой (38 %) и Зинаидой Гиппиус (12 %).