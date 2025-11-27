Исследование Rambler&Co. Россияне стали рациональнее заботиться о питомцах

Каждый третий следит за бонусами и скидками при покупке зоотоваров.

Ко Всемирному дню домашних животных, 30 ноября, медиахолдинг Rambler&Co, программа лояльности «СберСпасибо» и аналитический центр «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» опросили 83 тыс. человек и проанализировали свыше 91 млн транзакций в категории «Зоомагазины». Разница между максимальным и минимальным средним чеком на покупку товаров для животных в крупнейших городах России составила 726 рублей.

Исследование показало, что при выборе товаров большинство владельцев питомцев в первую очередь обращают внимание на качество и широкий ассортимент продукции (68%), при этом на втором месте – цена, акции и возможность оплаты бонусами (29%), тогда как скорость доставки (2%) и отзывы (1%) почти не влияют на решение о покупке. В 2025 году затраты россиян на товары для питомцев через программу лояльности выросли почти на 49 млн по сравнению с прошлым годом и достигли 339 млн бонусов Спасибо.

Чаще всего питомцы респондентов – это кошки (53%) и собаки (33%), реже встречаются аквариумные рыбки (6%), птицы (4%), грызуны (3%) и рептилии (1%). Согласно исследованию, 28% владельцев почти всегда стараются экономить на покупках для питомцев, еще 39% делают это при наличии подходящих предложений. Только 17% респондентов редко обращают внимание на акции, а 16% отмечают, что вовсе не используют скидочные механики и бонусы в зоомагазинах. По данным СберСпасибо, дороже всего товары для домашних животных обходятся в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, где средний чек превышает 1 000 рублей.

Основная часть расходов владельцев приходится на корм и лакомства (85%). Еще 6% бюджета – на уход и гигиену, столько же на ветеринарные услуги, около 2% на игрушки, аксессуары и передержку и около 1% на другие траты.

По данным аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД», с 1 января по 20 ноября 2025 года средний чек на корм для домашних животных составил 886 рублей – на 10% выше, чем годом ранее, при этом число покупок увеличилось на 5%. Преимущественно это корм для кошек и собак, рыб, птиц. Средний чек на игрушки увеличился на 9% год к году и достиг 549 рублей, а количество покупок также выросло на 9%. Аналитики отмечают, что рост среднего чека свидетельствует о смещении спроса в более дорогой сегмент. Многие игроки рынка уже акцентировали внимание на развитии цифровых каналов продаж, поскольку потребители приобретают товары в категории, пользуясь одновременно предложениями маркетплейсов, профильных онлайн-ресурсов и специализированной розницы. На фоне роста онлайн-продаж увеличивается и доля отечественных производителей, представленных преимущественно в сегменте кормов.

Новым способом рационализировать расходы и оптимизировать вопросы ухода за питомцами постепенно становятся технологии искусственного интеллекта (ИИ). По результатам опроса, 12% участников готовы доверить ИИ подбор товаров и сравнение цен, 11% – рекомендации по уходу и здоровью, 8% – анализ поведения, 6% – подбор кормов и лакомств, а 5% – помощь с дрессировкой, при этом 58% пока предпочитают справляться самостоятельно. Часть владельцев уже использует такие сервисы для генерации фото со своими любимцами (10%), получения советов по уходу (10%), анализа поведения питомца (9%), подбора кормов и аксессуаров (8%). Несмотря на то что 63% пока не обращались к подобным инструментам, интерес к ним растет.

Исследование основано на трех массивах данных. С 14 по 20 ноября 2025 года медиахолдинг Rambler&Co на своих интернет-ресурсах провел онлайн-опрос о домашних животных, в котором приняли участие 83 тыс. респондентов. У двух из трех участников (67%) есть домашние животные – анализ основан только на ответах владельцев питомцев.

Аналитики СберСпасибо дополнительно проанализировали более 91 млн обезличенных операций в категории «Зоомагазины» среди 99 млн участников программы лояльности старше 14 лет по всей России за периоды 1 января – 20 ноября 2024 и 2025 годов.

Данные о покупках товаров для домашних животных предоставил аналитический центр «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» – крупнейший оператор фискальных данных в России. Аналитические модели центра обучены на массивах данных за девять лет и включают более 150 млрд чеков. Сравнение динамики расходов выполнено за период с 1 января по 20 ноября 2025 года относительно аналогичного периода 2024 года.