В Роспотребнадзоре ответили на сообщения о новом вирусе с неожиданным симптомом

Роспотребнадзор опроверг сообщения о распространяющемся по России необычном вирусе. Комментарий санитарной службы есть в распоряжении «Ленты.ру».

Ранее СМИ рассказали о жалобах жителей Москвы на вирус с неожиданным симптомом в виде сильной боли в ушах. Помимо этого, заболевшие жаловались не температуру и слабость.

В ответ на эти сообщения Роспотребнадзор пояснил, что в России наблюдается сезонный рост заболеваемости ОРВИ и гриппом с преобладающим штаммом A(H3N2). В санитарной службе подчеркнули, что ее специалисты постоянно проводят эпидемиологический мониторинг и каких-либо нетипичных новых патогенов не зарегистрировано.

15 ноября Роспотребнадзор сообщил, что держит на контроле ситуацию со вспышкой вируса Марбурга в Эфиопии. По последним данным, случаи заболевания лихорадкой зафиксировали в городе Джинка на границе с Южным Суданом и Кенией. В санитарной службе заверили, что мониторят эпидемиологическую обстановку и оценивают риски распространения инфекции в России.