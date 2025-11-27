В российском регионе частично отключили мобильный интернет

В Белгородской области в целях безопасности частично отключили мобильный интернет, власти разбираются в ситуации. Об этом в своем Telegram-канале утром в четверг, 27 ноября, сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков.

Как подчеркнул глава региона, частичные ограничения были введены для обеспечения дополнительной безопасности.

«С другой стороны, нарушена часть взаимодействия, которая развернута на территории Белгородской области, в первую очередь с точки зрения оповещения и других элементов защиты», — добавил он.

По словам Гладкова, власти займутся тем, чтобы выстроить более правильное взаимодействие с правоохранительными органами, чтобы найти компромиссное решение относительно таких мер.

«Сейчас разбираемся, кто принял решение об отключении мобильного интернета», — указал губернатор.

16 ноября стало известно, что в нескольких регионах России пропал проводной интернет «Ростелекома». Сбои наблюдались в Ивановской, Ярославской, Владимирской, Костромской областях и Ямало-Ненецком автономном округе. В пресс-службе компании заявили, что третьи лица повредили магистральный канал.